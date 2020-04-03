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Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı 7/24 esası ile aralıksız çalışıyor.

03.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:23
Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı 7/24 esası ile aralıksız çalışıyor.

Toroslar halkının huzuru ve sağlığı için kapsamlı bir çalışma yürüten belediye, vatandaşların yoğun olarak temasta bulunduğu tüm noktalar başta olmak üzere kamu ve kuruluş binaları, sağlık merkezleri, otobüs durakları, yolcu minibüslerini dezenfekte ediyor. Toroslar Belediyesi'nin virüs ile mücadelede gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri ise Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Konuyla ilgili çalışma yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlem amaçlı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyerek, "Virüsün yayılmasını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçemizde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, hijyen kurallarına uymalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Gereken hassasiyeti göstererek, hep birlikte el ele verip bu kritik süreci atlatacağız" dedi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Mersin, Güncel
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