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Toroslar Belediyesi Halk Günü etkinliğine yoğun ilgi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Halk Günü' buluşmaları kapsamında vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

19.07.2019 16:45 Toroslar Belediyesi Halk Günü etkinliğine yoğun ilgi
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Halk Günü' buluşmaları kapsamında vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk 'Halk Günü' buluşmasında Başkan Yılmaz, makamında misafir ettiği ziyaretçilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek, söz konusu konuların incelenip çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Kapımız vatandaşımıza her zaman açık" diyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini birebir dinlemek amacıyla ilçe halkımız ve STK temsilcilerimizle her hafta perşembe günü bir araya geleceğiz. Sadece istek ve talepleri değil vatandaşlarımızdan Toroslar'da görmek istedikleri hizmet ve projeleri de dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın, her hafta perşembe günü saat 10.00 ile 12.00 arası Sivil Toplum Kuruluşları, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ise vatandaşlarla belediye hizmet binasında bir araya gelmeye devam edeceği bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

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