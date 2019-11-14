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Toroslar Belediyesi, Kerimler Mahalle Muhtarlığı binasını yeniledi

Toroslar Belediyesi, Kerimler Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan eski muhtarlık binasını; bakım, onarım ve boyama çalışması yaparak yeniledi.

14.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:02Toroslar Belediyesi, Kerimler Mahalle Muhtarlığı binasını yeniledi
Belediyesi, Kerimler Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan eski muhtarlık binasını; bakım, onarım ve boyama çalışması yaparak yeniledi.

İlçede bulunan muhtarlık binalarını yenileme çalışmalarına devam eden Toroslar Belediyesi, bu çerçevede Kerimler Mahallesinin muhtarlık binasını da yenileyerek, fiziki görünümünü iyileştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarının daha nitelikli bir mekanda hizmet vermelerini önemsediklerini kaydetti. Yılmaz, "Muhtarlarımızın hizmet etme koşulları ne kadar iyi olursa mahalle sakinlerimizin de memnuniyeti o kadar yüksek olur. Toroslar Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu noktada muhtarlarımızla da işbirliği içerisinde hareket ediyor ve bizlere ilettikleri konuları titizlikle değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızın daha nitelikle bir mekanda görev yapmaları bizim için önemli. Kerimler Mahallemizin muhtarlık binası da eski bir binaydı. Burayı yenileyerek fiziki görünümünü iyileştirdik. Mahallemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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