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Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar 'videokonferans' sistemi ile yapılmaya başlandı.

24.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:42
Toroslar Belediyesi'nden 'videokonferans' dönemi
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar 'videokonferans' sistemi ile yapılmaya başlandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı kurum içi toplu katılımla yapılacak tüm toplantıları 'videokonferans' ile gerçekleştirme kararı aldı. Yılmaz, ilk online toplantısını da birim müdürleriyle yaptı. Toplantıda, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yeni planlamalar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personele izin verilmesi, diğer personellerin dönüşümlü olarak idari izne çıkmaları ve salgınla mücadelede yer alan personelin ise özveri ile çalışmasına devam etmesi görüşüldü. Birim müdürlerine gerekli talimatlar da veren Başkan Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarıyla da koordineli hareket ederek bu süreci en başarılı şekilde yönettiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz, "İkametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kim yardım isterse yanlarında olacağız" dedi.

"Risk değil, önlem alacağız"

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, "Ortak yaşam alanlarının ilaçlanmasından iş yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, "Ne yazık ki, ülkemizde de her geçen gün virüsten enfekte olan hasta sayısı artmakta. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda biz de bu süreçteki toplantılarımızı videokonferans aracılığıyla gerçekleştirme kararı aldık. Bu salgını asla hafife almamalı ve çok dikkatli olmalıyız. Tedbirli davranarak, riski ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel

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