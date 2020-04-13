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Toroslar Belediyesi'nin minik öğrencilerinden 'evde kal' çağrısı

Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri, evlerinde yaptıkları gökkuşağı resimleri ile yaşıtlarına ve büyüklerine seslenerek 'evde kalın' çağrısında bulundu.

13.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:31
Toroslar Belediyesi'nin minik öğrencilerinden 'evde kal' çağrısı
Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri, evlerinde yaptıkları gökkuşağı resimleri ile yaşıtlarına ve büyüklerine seslenerek 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Eğitime ara verilmesinin ardından eğitimlerine evlerinde devam eden minikler, karantina günlerini öğretmenlerinin verdiği dersler eşliğinde hem yararlı hem de eğlenceli etkinliklerle değerlendiriyor. Herkesten gelecek için evde kalmalarını isteyen öğrencilerin, salgına karşı sosyal sorumluluk oluşturmak amacıyla yaptıkları bu etkinlik ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Mutlu yarınlar bizimle olsun"

Minik öğrencilere duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. İnşallah bu zor günleri atlatıp daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız" dedi. "Ülke olarak hassas bir dönemden geçiyoruz" diyen Yılmaz, "Bir sosyal izolasyon sürecindeyiz ve gündelik rutinimizden farklı bir yaşam sürüyoruz. Ama bu süreçte sağlığımız için evde kalmanın öneminin de bilincindeyiz. Bu anlamda belediye kreşimizin minik öğrencileri, 'evde kal' kampanyasına duyarsız kalmamışlar. Kendilerini ve ailelerini bu güzel davranışları nedeniyle tebrik ediyorum. Lütfen kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalalım, tedbir ve hijyen kurallarına uyalım. Mutlu yarınlar bizimle olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Toroslar, Güncel
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