Toroslar Belediyesi personeli, iş güvenliği eğitiminden geçti
Toroslar Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
16.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:29
Toroslar Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yunus Emre Kültür Merkezinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Soncul tarafından gerçekleştirilen sunumda, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş güvenliği kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
"Çalışanlarımızın her yönüyle donanımlı olmasını hedefliyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitimlere ilişkin açıklamasında, belediye personelinin iş sağlığına ve güvenliğine önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, "Personelimize yönelik eğitim programlarını çok önemsiyoruz. Bu eğitimlerle personelimizin hem kendisini geliştirmesini sağlıyor hem de vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmış oluyoruz. Çünkü belediye olarak hizmetlerimizi insan odaklı yürütüyoruz" dedi. - MERSİN
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yunus Emre Kültür Merkezinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Soncul tarafından gerçekleştirilen sunumda, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş güvenliği kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
"Çalışanlarımızın her yönüyle donanımlı olmasını hedefliyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitimlere ilişkin açıklamasında, belediye personelinin iş sağlığına ve güvenliğine önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, "Personelimize yönelik eğitim programlarını çok önemsiyoruz. Bu eğitimlerle personelimizin hem kendisini geliştirmesini sağlıyor hem de vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmış oluyoruz. Çünkü belediye olarak hizmetlerimizi insan odaklı yürütüyoruz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Toroslar, İşçi, Güncel
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