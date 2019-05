Toroslar Belediyesi Ramazan Panayırı Akbelen'de Kuruldu

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi'nin Ramazan ayının başından bu yana her gün bir mahallede düzenlediği iftar yemeği ve Ramazan Panayırı, bu kez Akbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.Toroslar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini ilçe sınırları içerisinde yaşatmaya devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliğinde organize edilen Ramazan Panayırında bir araya gelen binlerce kişi, kardeşlik ve paylaşmanın hazzını doyasıya yaşıyor.Toroslar Belediyesi Ramazan Panayırı bu kez de Akbelen Mahallesi'nde kuruldu. Akbelen Mahallesi'nin yanı sıra Yusuf Kılıç Mahallesi sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği ve panayır programı, İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Programa, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yanı sıra eski Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.Başkan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, her gün bir mahallede düzenledikleri gezici panayır ile Ramazan akşamlarına renk kattıklarını söyledi. Ramazan'ın tüm maneviyatı ve coşkusuyla yaşandığı etkinlikler ile amaçlarının, geleneksel Ramazan kültürünü çocuklarda yaşatmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, gönül sofralarına katılarak birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesini veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Yılmaz, "Ramazan ayı; huzur, birlik, beraberlik, arınma, güzellik ve bunların hepsini paylaşmak demektir. Biz de tüm bu güzellikleri hep beraber yaşamak ve paylaşmak için sizleri Ramazan Panayırımıza davet ettik. Sizler de teşrif ettiniz. Ramazan ayında yaşadığımız tüm bu güzelliklerin bütün yıla yayılmasını diliyoruz. Belediye Başkanı olarak da görevimiz budur ve bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Seçimden önce açıkladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı çözebilmek adına çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızın sonucunu da hep beraber göreceğiz. Her gün bir mahallemizde düzenlediğimiz iftar sofralarımız ve etkinliklerimiz ile çocuklarımıza geleneksel Ramazan eğlencelerini yaşatmak istedik. Çocuklarımız da bu programlarımızı çok sevdi. İnşallah Ramazan ayından sonra da bu gibi etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul ve makbul eylesin ve huzurumuzu bozmasın. İnşallah hep beraber daha güzel günlere emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.Başkan Yılmaz, daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftarın ardından semazen gösterisi eşliğinde sunulan tasavvuf musikisi, Karagöz-Hacivat, tahta bacak ve animasyon gösterileri de büyük beğeni topladı. - MERSİN Mersin