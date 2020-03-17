Toroslar Belediyesi, tüm ödemeleri internet üzerinden de alacak
Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
17.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:06
Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye 'de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online hizmetten faydalanacak vatandaşlar, belediyenin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden ödeme bölümünü tıklayıp, T.C. kimlik numaralarını girerek işlemlerini kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs hastalığı nedeniyle oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla vatandaşların belediyeye gelmeden ödemelerini belediye web sitesi üzerinden yapabileceklerini söyledi. Başkan Yılmaz; "Dünyayı tehdit eden korona virüse karşı bir dizi önlem alıyoruz. Bu uygulamamız da bu çalışmalarımızdan biri. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamaları çok önemli. Bu nedenle belediyemize gelmeden tüm ödeme işlemleri belediyemizin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Hemşehrilerimizin hayatında kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online hizmetten faydalanacak vatandaşlar, belediyenin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden ödeme bölümünü tıklayıp, T.C. kimlik numaralarını girerek işlemlerini kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs hastalığı nedeniyle oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla vatandaşların belediyeye gelmeden ödemelerini belediye web sitesi üzerinden yapabileceklerini söyledi. Başkan Yılmaz; "Dünyayı tehdit eden korona virüse karşı bir dizi önlem alıyoruz. Bu uygulamamız da bu çalışmalarımızdan biri. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamaları çok önemli. Bu nedenle belediyemize gelmeden tüm ödeme işlemleri belediyemizin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Hemşehrilerimizin hayatında kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor