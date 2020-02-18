Haberler » Güncel » Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor - Haber

Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor

Toroslar Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği bank, piknik masası ve kamelya gibi kent mobilyalarıyla ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

18.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:04Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor
Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği bank, piknik masası ve kamelya gibi kent mobilyalarıyla ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretimden montajına kadar belediye personeli tarafından üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Ayrıca mevcut parklarda bulunan kent mobilyalarının bakım ve onarımı da yapılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasını amaçlayarak hizmet ürettiklerini belirterek, bu anlayışla hayata geçirdikleri çalışmalarla belediyenin her geçen gün kurumsal kimliğini daha da arttırdığını söyledi. Belediye atölyelerinde üretimin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Kent mobilyalarını, kendi atölyelerimizde kendi çalışanlarımızla daha az maliyetle üretiyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak tasarruf ediyoruz. Bu çalışmalarımızla üreten belediyeciliğin en güzel örneğini de sergiliyoruz. Ürettiğimiz mobilyaları ilçemizin dört bir yanında vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizin çehresini değiştirdiğimiz bu çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da büyük beğeni kazanıyor" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:58:12