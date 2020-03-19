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Toroslar Belediyesi yolcu minibüslerini dezenfekte ediyor

Toroslar Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ilçedeki yolcu minibüslerinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:20
Toroslar Belediyesi yolcu minibüslerini dezenfekte ediyor
Toroslar Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ilçedeki yolcu minibüslerinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tedbiri elden bırakmayan belediye ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan minibüslerde yolcuların oturduğu koltuklar ve araç içinde temas ettikleri yerleri titizlikle ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenli olarak yapılan dezenfekte işlemlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten minibüs şoförleri, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve temizlik ekibine teşekkür ederek, "Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Minibüslerimiz belediyemiz tarafından sıklıkla ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Alınan önlemlerden dolayı bizler de yolcularımız da çok memnun. Bizler de bu hastalığın yayılmaması için hijyen ve temizliğe daha çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önlemleri arttırdık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemleri devam ettireceklerini belirterek, "Toplu kullanım alanlarından yayılabilecek olası tehlikelerin önüne geçebilmek adına ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı minibüslerdeki riski azaltmaya yönelik dezenfekte çalışmalarımızı da yoğunlaştırdık. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk etmeleridir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

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