Haberler » Güncel » Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı

Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 218. Cadde'de sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

14.10.2019 10:25Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 218. Cadde'de sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonunda asfaltsız yoldan kaynaklanan toz ve duman ortadan kalktı.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanması için uzun süredir asfaltsız bir vaziyette bırakılan yolda, özellikle vatandaşların ve muhtarların talebi üzerine harekete geçen ekipler, yolu kısa süre içerisinde asfalta kavuşturdu. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle asfalt dökümü için hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler, 650 metre uzunluğundaki yolu bin 357,18 ton sıcak asfalt kullanarak asfaltladı.

Kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmaları sayesinde, 218. Cadde sakinleri rahat bir nefes alırken, asfaltsız yoldan kaynaklanan toz ve duman da ortadan kalktı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore'de ilk kez ürünlerini sergileyecek
12:25 Sudan kültürünün kadim geleneği: Nuba güreşleri
12:25 Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
12:25 Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi
12:25 Kovalamacada otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı
12:20 Söke Voleybol, ilk maçında Bergama'dan eli boş döndü
12:25 Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
14.10.2019 12:26:19