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Toroslar'da asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşların direk temas ettiği asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdi.

03.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:14
Toroslar'da asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştirildi
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşların direk temas ettiği asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde etkin çalışmalar sergileyen Toroslar Belediyesi, banka ATM'lerinin ardından şimdi de ilçede bulunan yaklaşık bin 500 asansöre dezenfektan ünitesi yerleştirerek önlem alıyor. Apartman sakinleri ise uygulamadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Toroslar Belediyesine ve Başkan Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

"Hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizlik ve hijyen"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asansör tuşlarının elle temasın yoğun olarak yapıldığı yerler olması nedeniyle risk taşıyabileceğini belirterek, ilçe genelindeki asansörlere dezenfektan üniteleri yerleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın direk temas ettiği asansör tuşları ve alanları büyük risk taşımaktadır. Bu anlamda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın ellerinin her an hijyenik olması amacıyla ilçedeki asansörlere el dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Her gün yaptığımız çalışmalarla riski en aza indirmeye gayret ediyoruz. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizlik ve hijyen. Ellerimizi temiz tutalım ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olalım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel
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