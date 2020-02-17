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Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı

Toros Dağları'nın zirvesinde, "ilkbaharın müjdecisi" sayılan kardelen ve çiğdemler açtı.

17.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:00Toroslar'da baharın müjdesi kardelenler çiçek açtı
Toros Dağları'nın zirvesinde, "ilkbaharın müjdecisi" sayılan kardelen ve çiğdemler açtı.

Genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.

Fotoğrafçı Adnan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı döneminde kar kalınlığının çok yüksek olduğunu söyledi.
Vaktini doğada geçirdiğini anlatan Taşçı, "Her yıl şubat ayının ortasında gelerek toros dağlarının bu bölgesinde kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarımızı görenler 'Bu senenin değil geçen senenin fotoğrafları mı?' diye soruyorlar. Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar." dedi.

Toros Dağları, Güncel

Kaynak: AA

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