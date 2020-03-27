Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toroslar'da banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi

Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların el hijyenini sağlayabilmeleri için ilçe genelindeki banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdi.

27.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:17
Toroslar'da banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi
Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların el hijyenini sağlayabilmeleri için ilçe genelindeki banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmaması için alınan önlemlere bir yenisi daha eklenerek, vatandaşların sıklıkla kullandıkları banka ATM'lerine, belediye ekipleri tarafından dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Belediye, dezenfektan ünitelerini ilçedeki tüm toplu kullanım alanlarına yerleştirecek.

"Salgınla mücadelemizi hep birlikte uygulayacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kişisel hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini ve önceliğin hastalığın yayılmasının önlenmesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de ciddi bir şekilde etkisi altına alan bir salgın var. Biz de belediye olarak bu salgınla mücadelemizi titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını sürekli ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Yeni bir uygulama ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirdik. Bu aparatları ilçemizdeki tüm toplu kullanım alanlarına yerleştirerek, vatandaşlarımızın ellerini her an hijyen ve temiz tutmalarını sağlamak istiyoruz. Bu süreç, ayrıca vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve başkaları ile teması minimuma indirmeleri gereken çok ciddi ve önemli bir tedbir dönemidir. Risk almayalım, önlem alalım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Banka, ATM, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Toroslar'da banka ATM'lerine dezenfektan ünitesi yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:49: Payas'ta gönüllü kadınlar, günlük 400 adet maske üretiyor - Haber 15:49: Koruyucu yüz siperliği üretiliyor - Haber 15:49: Koronavirüs tedbirleri - Otobüs ve tramvay hatlarında koltukların yarısı şeritle kapatıldı - Haber 15:48: Burdur'da berberlere kaçak tıraş uyarısı - Haber 15:48: Nazilli'de Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlı kadına gıda ihtiyaçlarını teslim etti - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber