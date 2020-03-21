Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Toroslar'da banklar kaldırıldı - Haberler

Toroslar'da banklar kaldırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.

21.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:37
Toroslar'da banklar kaldırıldı
MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında bulunan bankları geçici süreliğine kaldırdı.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için ilçenin en işlek caddesindeki bankları kaldırdı.

Başkan Yılmaz'dan "Evde Kal" çağrısı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara seslenerek, "Sağlığınız bizim için önemli. Risk almayalım, önlem alalım. Hastalığın yayılmasını önlemek için lütfen gerekmedikçe evden çıkmayalım" çağrısında bulundu.

İlçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "Belediye olarak korona virüs ve salgın hastalıklara karşı her türlü önlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz tedbiri elden bırakmayıp kişisel hijyen kurallarına daha çok uymalarıdır. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Toroslar, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak Haberler
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!

Son Dakika Güncel Haberleri

AB'den hükümetlere sınırlardaki "trafik sorununu çözün" çağrısı - Haber İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası - Haber İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu - Haber Zabıtalardan sahilde mangal denetimi - Haber Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak - Haber Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haber Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak - Haber 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber
Loading