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Toroslar'da çocukların yüzü gülüyor

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanları çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri mekanlar haline getiriyor.

07.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:07Toroslar'da çocukların yüzü gülüyor
Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanları çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri mekanlar haline getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda yaşlıların da özellikle güneşten faydalanmak için tercih ettiği yeşil alanlar, ekiplerin yapmış olduğu bakım ve yenileme çalışmaları ile daha modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Oyun ve oturma gruplarının yanı sıra yürüme yolları, aletleri ve kamelyaların yer aldığı parklar, gençlerin de derslerinden arta kalan zamanlarında uğrak yeri oluyor.

Ebrar ve Asel bebek Toroslar'da mutlu

Ailelerin tereddüt etmeden çocuklarını getirdiği park ve yeşil alanlarda çocuklar ise güven ve huzurla zaman geçiriyor. Toroslar'da yaşayan Ebrar ve Asel bebek de anneleri eşliğinde Akbelen Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal Parkı'nda salıncak ve tahterevalliye binerek ilk park deneyimlerini yaşadı.

"Çocuklarımızın doyasıya oynadığı, gençlerimizin keyifli zaman geçirdiği park ve yeşil alanlarımızın bakımına önem veriyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Teknoloji çağındayız. Ama çocuklarımızın sürekli bilgisayar ve internet başında olmalarını değil, bisiklete binip, park ve tesislerimizde oyun oynamalarını, spor yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri bu alanları yenilemenin yanı sıra sayılarını da arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşlar da park ve yeşil alanların ihmal edilmeyerek düzenli olarak bakımdan geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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