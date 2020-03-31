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Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar Belediyesi, pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:19
Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Toroslar Belediyesi, pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda hizmet verilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, sağlık merkezleri, yolcu minibüsleri, otobüs durakları gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte edilirken, bir çok noktaya da dezenfektan ünitesi yerleştiriliyor.

Dezenfekte için oluşturulan özel ekip, korona virüs salgınının önlenmesi için gece gündüz çalışarak tedbiri elden bırakmıyor.

"Herkese görev düşüyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna önem verdiklerini belirterek, bu alanların tek seferlik dezenfekte edilmediğini, uygulamanın periyodik olarak tekrarlandığını söyledi. "Ülke olarak dünyayı tehdit eden bir küresel salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgını toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız" diyen Yılmaz, "Salgının dünyada görülmesiyle birlikte dezenfekte ürünlerimizin kapasitesini arttırmıştık. Ülkemizde ilk vakanın açıklanmasının hemen ardından ilçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına başladık ve periyodik olarak devam ediyoruz. Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızdan da başta genel temizlik olmak üzere korona virüs riskine karşı uyulması gereken 14 kurala dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler

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