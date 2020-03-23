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Toroslar'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın yayılma riskinin fazla olduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

23.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:06
Toroslar'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Toroslar Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın yayılma riskinin fazla olduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, otobüs durakları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri belli periyotlarla dezenfekte edilerek ilaçlanıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Dünyaya yayılan ve sağlık açısından tehlike arz eden bu virüs elle temas edilen her yerde olabilir. Bu süreçte çok dikkatli olunması ve ellerin sık sık dezenfekte edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruları dikkate almalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Toroslar, Güncel

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