Toroslar'da hijyen ürünlerinde fiyat artışına geçit verilmiyor
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'korona virüs' salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaşanmaması için işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'korona virüs' salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaşanmaması için işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kolonya, maske, hijyen ve gıda ürünlerinde fazla fiyat artışı yapan 3 iş yerine yasal işleme tabi olmak üzere tutanak tutuldu. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyatlarında karşılaştırma yapan ekipler, fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında da esnafı bilgilendirdi.
"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm denetimlerin eksiksiz olarak gerçekleştirildiğini belirterek, fazla fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere göz açtırmayacaklarını söyledi. Vatandaşlardan piyasa değerinin üstünde satış yapanları belediyeye bildirmelerini de isteyen Yılmaz, "Salgın hastalıkları fırsat görerek bunu kullanmak isteyenlere karşı vatandaşlarımızın her türlü ihbarını değerlendireceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - MERSİN
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kolonya, maske, hijyen ve gıda ürünlerinde fazla fiyat artışı yapan 3 iş yerine yasal işleme tabi olmak üzere tutanak tutuldu. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyatlarında karşılaştırma yapan ekipler, fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında da esnafı bilgilendirdi.
"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm denetimlerin eksiksiz olarak gerçekleştirildiğini belirterek, fazla fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere göz açtırmayacaklarını söyledi. Vatandaşlardan piyasa değerinin üstünde satış yapanları belediyeye bildirmelerini de isteyen Yılmaz, "Salgın hastalıkları fırsat görerek bunu kullanmak isteyenlere karşı vatandaşlarımızın her türlü ihbarını değerlendireceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel
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