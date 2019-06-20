Toroslar'da kaldırım denetimi

Mersin
'in Toroslar
ilçesinde, yol ve kaldırımı işgal eden iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.
Yol ve kaldırımı işgal eden esnafı uyaran ekipler, yayaların geçişine engel olan ticari malların kaldırılmasını istedi.
Ekipler ayrıca, kaldırımlardaki engelli rampaları önüne park eden araç sürücülerini de uyardı.
Açıklamasında görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz
, vatandaşların daha huzurlu bir Toroslar'da yaşamalarını istediklerini belirterek, kimsenin mağdur olmaması için bu tür denetimleri önemsediklerini aktardı.