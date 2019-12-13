Haberler » Güncel » Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor - Haber

Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

13.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor
Belediyesi, ilçede bulunan kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde yolların iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, , , ve Aladağ mahallelerinde kaldırım düzenleme çalışması yaptı. İlçenin kaliteli ve konforlu yollara kavuşması amaçladıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çözüm odaklı iş planımız belli bir program dahilinde ilerliyor" dedi.

"Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla başlattığımız kaldırım düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" diyen Yılmaz, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetleri çerçevesinde, yayalarımızın güvenliği için de kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Toroslarımızda geniş yelpazede sürdürdüğümüz asfalt serimi, kilit parke taşı döşeme ve yol bakımı gibi üst yapı çalışmaları ile yollarımız istenilen seviyeye ulaşacak" diye konuştu. - MERSİN

Çukurova, Toroslar, Osmaniye, Akbelen, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Haber
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Haber
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Haber
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13.12.2019 18:17:05