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Toroslar'da "Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi"

Toroslar Belediyesi personeline "Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi" verildi.

25.10.2019 15:34Toroslar'da
Toroslar Belediyesi personeline "Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi" verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kalite yönetimi sistemleri uzmanı Hatice İğde tarafından, personele eğitimde kalite kavramı, iş birliği, kalite güvence sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha iyi ve kaliteli hizmet için bu tür eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak amacıyla kalite standartlarını eksiksiz yerine getirerek, kaliteyi bir kurum kültürü haline getirme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitim programı da onlardan biri. Kaliteyi önemsiyoruz. Çünkü ilçemize daha iyi hizmet etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hatice Çarpar, Toroslar, İğde, Güncel

Kaynak: AA

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