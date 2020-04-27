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Toroslar'da kamuya açık tüm alanlar düzenli dezenfekte ediliyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, ilçe genelinde kamuya açık tüm alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

27.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:11
Toroslar'da kamuya açık tüm alanlar düzenli dezenfekte ediliyor
Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, ilçe genelinde kamuya açık tüm alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele çerçevesinde ilçe genelindeki dezenfekte çalışmaları genişletilerek devam ediyor. Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren teyakkuza geçen belediye, bir yandan tüm sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması yaparken, diğer yandan da kamuya açık alanların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak temasta bulunduğu tüm noktalar başta olmak üzere kamu ve kuruluş binaları, sağlık merkezleri, iş yerleri, otobüs durakları ve yolcu minibüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

İlçe genelindeki semt pazarları da düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilerek, halkın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapması sağlanıyor.

"Tedbirlerimizi en üst seviyede uygulayarak, bu süreci daha sağlıklı atlatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19'a karşı tedbirleri her geçen gün arttırdıklarını dile getirerek, "Kurallara uyulmasıyla bu süreç çok daha sağlıklı atlatılacak. Hiçbir virüs bizim alacağımız tedbirden daha güçlü değildir. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, lütfen tedbirlere ve kurallara uyarak evlerinde kalmaları ve sosyal mesafelerini korumalarıdır. Unutmasınlar ki hayat eve sığar" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Türkiye, Güncel, Haber
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