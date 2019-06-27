27.06.2019 14:28
Haberler » Güncel » Haber

Toroslar'da kar esareti sürüyor

Toroslar

MERSİN'de, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, kar nedeni ile kapanan Torosların zirvesinde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MERSİN'de, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, kar nedeni ile kapanan Torosların zirvesinde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kent merkezinde sıcak hava hakimiyetini sürdürürken, Torosların yüksek kısımlarındaki kar tabakası varlığını koruyor. Zirveye yakın 3 bin rakımlık bölgelerde bozulmayan kar tabakası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce temizleniyor. Yörük olarak adlandırılan konar göçer topluluğun yayla yolculuğu için de hayati önem taşıyan çalışmalar kapsamında, göç sırasında kullanılan yolların bakımı gerçekleştiriliyor. Çamlıyayla ilçesine bağlı Çatak mevkiinden başlayan ve Yarıcak Çeşmesi, Sayın Dibi, Sayın Başı, Yazıgöl, Çiniligöl ile Eğrigöl mevkilerinden geçen yaklaşık 90 kilometrelik yolda sürdürülen çalışmaların 8 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.


- Mersin
Kaynak: DHA
büyükşehir belediyesi , mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:12 İstanbul Caddesi'ndeki üniversite yolunda çalışmalar başladı
16:12 Yazlıkçıların "şezlong" eyleminde gerginlik
16:12 Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
16:11 Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden zam talebi
16:11 Arnavutköy'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu
16:11 Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı
16:10 Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası