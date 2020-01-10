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Toroslar'da kar Mersin'de bahar

MERSİN'de, 3 gün önce yaşanan kuvvetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan güneşli havayı fırsat bilenler, sıcak havanın keyfini çıkardı.

10.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:47Toroslar'da kar Mersin'de bahar

MERSİN'de, 3 gün önce yaşanan kuvvetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan güneşli havayı fırsat bilenler, sıcak havanın keyfini çıkardı.

kent merkezi ve ilçelerinde 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve çok sayıda arazinin sular altında kalmasına neden olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Yaklaşık 15 derece ölçülen hava sıcaklığı, 7'den 70'e herkesi sahile döktü. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, yetişkinler de bol bol yürüyüş yaptı.

Mersin'de havanın her zaman değişken olduğunu dile getirenler, Torosların eteğinde kar yağışının olduğunu ancak şehirde ise güneşli bir gün yaşadıklarını söyledi. Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalarına başladı. Ekipler, kentin farklı bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdürürken, bazı bölgelerde de sel sularının çekilmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre güneşli hava pazartesi gününe kadar devam ederken sıcaklığın ise 6 ile 16 derece arasında değişeceği bildirildi.



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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