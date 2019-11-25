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Toroslar'da kilit parke yol çalışması

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede yürüttüğü çalışmalarla yolları daha konforlu bir hale getiriyor.

25.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:41Toroslar'da kilit parke yol çalışması
'in merkez ilçe Belediyesi, ilçede yürüttüğü çalışmalarla yolları daha konforlu bir hale getiriyor.

Trafikte sürücü ve yayaların daha sağlıklı ulaşım sağlamaları için yol bakım ve onarım hizmetlerine hız verilirken, ilçenin farklı noktalarında da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında , Akbelen ve Resul mahallelerinde kilit parke yol çalışması yapıldı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bir yandan kaldırım yenileme çalışması yaparken diğer yandan da kullanımda bozulan alanlardaki ihtiyaçları gideriyoruz. Hizmetlerimiz daha konforlu bir Toroslar için aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

Yolların bakım ve düzenleme çalışmaları ile ilgili vatandaşlar ise "Bizlerin her konuda istek ve taleplerini önemseyen Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN

Toroslar, Çukurova, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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