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Toroslar'da korona virüs tedbir timi 24 saat iş başında

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs (Covid-19) vakasının açıklanmasının ardından başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

18.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:48
Toroslar'da korona virüs tedbir timi 24 saat iş başında
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türkiye 'de ilk korona virüs (Covid-19) vakasının açıklanmasının ardından başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yakın takibiyle devam eden hijyen çalışmaları kapsamında, ilçe genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethaneler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, aile sağlık merkezleri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesisler düzenli olarak ilaçlanıp, dezenfekte ediliyor. Yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerde, özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların yaşamlarını sürdürdüğü huzurevleri başta olmak üzere sağlıklı ulaşım için minibüsler de rutin olarak ilaçlanıyor.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayana Başkan Yılmaz, temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Hastalık etkisini kaybedene kadar vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızdan da isteğimiz kişisel hijyene dikkat etmeleridir. El birliğiyle dikkatli ve tedbirli olarak korona virüs hastalığının yayılmasını engelleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel

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