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Toroslar'da marketlere sıkı denetim

Toroslar Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan marketlerde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

15.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:43
Toroslar'da marketlere sıkı denetim
Toroslar Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan marketlerde sıkı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda ilçe genelindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, hijyen önlemleri başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması, ekmek, sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven takmaları, alan metrekaresine göre içeriye müşteri alınması gibi konularda market çalışanlarını hem uyardı hem bilgilendirdi.

Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için de denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, bu kapsamda etiket ve fatura kontrollerini de yaptı.

Başkan Yılmaz'dan kurallara uyan vatandaşlara teşekkür

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın riskine karşı alınan tedbirleri eksiksiz olarak yerine getiren market çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek, toplum sağlığının korunması noktasında bu önlemlerin önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Teması ne kadar azaltırsak, virüsü o kadar çabuk yeneriz. Evde kalalım, sağlığımızı koruyalım" dedi.

Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsün kontrol altına alınmasının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Virüs riskine karşı vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu alanlardan biri de marketler. Bu konuda denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyor ve takibini yapıyoruz. Alınan bu tedbirlere esnafımızın ve vatandaşlarımızın kayıtsız kalmadığını ve yapılan uyarıları dikkate aldıklarını görmek de memnuniyet verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Güncel
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