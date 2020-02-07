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Toroslar'da metruk binaların yıkımı sürüyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi ekipleri, Arpaçsakarlar Mahallesinde terk edilmiş bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

07.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:55Toroslar'da metruk binaların yıkımı sürüyor
MERSİN (İHA) – Belediyesi ekipleri, Mahallesinde terk edilmiş bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpaçsakarlar Mahallesi 100250 sokaktaki terk edilmiş yapının yıkımını, bina sahiplerinin onayı doğrultusunda iş makinesiyle gerçekleştirdi.

Yıkımlarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, emniyet ve sağlık açısından da risk oluşturan metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "İlçemizde terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları mahalle sakinlerimizin talebi üzerine ve bina sahiplerinden gerekli izni aldıktan sonra yıkıyoruz. Bu binalar, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmesinin yanında ne yazık ki, madde kullanıcılarının da rağbet yeri oluyor. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Arpaçsakarlar, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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