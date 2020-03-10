Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı
Toroslar Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.
10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:06
Toroslar Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten Toroslar Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere atıkların ne olduğu, türleri ve ambalaj atıkları hakkında bilgiler verildi ve geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı.
Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi, taşınması ve işlem süreçlerinin hepsini içine alan interaktif sunum, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.
"Doğa, gelecek nesillere devredilecek emanettir"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atığın çok yönlü bir konu olduğunu belirterek, "Toplumun bu konuya duyarlı olması geleceğimiz açısından oldukça önemli. Çevre konusundaki bu eğitim çalışmaları ile öğrencilerimize geri dönüşümün ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Onların bu konuda alışkanlık kazanmalarını istiyoruz. Çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten Toroslar Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere atıkların ne olduğu, türleri ve ambalaj atıkları hakkında bilgiler verildi ve geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı.
Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi, taşınması ve işlem süreçlerinin hepsini içine alan interaktif sunum, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.
"Doğa, gelecek nesillere devredilecek emanettir"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atığın çok yönlü bir konu olduğunu belirterek, "Toplumun bu konuya duyarlı olması geleceğimiz açısından oldukça önemli. Çevre konusundaki bu eğitim çalışmaları ile öğrencilerimize geri dönüşümün ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Onların bu konuda alışkanlık kazanmalarını istiyoruz. Çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı
Etiketler : Anadolu Lisesi, Toroslar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?