Haberler » Güncel » Haber

Toroslar'da okul kantinlerine denetim

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

01.10.2019 13:26Toroslar'da okul kantinlerine denetim
Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.
Kurallara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutuldu, uyarıda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacında olduklarını belirtti.
Denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini aktaran Yılmaz, işletmecilerin de hijyen konusunda daha hassas olması gerektiğini kaydetti.

Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:02 Köy çocuklarına "1 Ekim Dünya Çocuk Günü" sürprizi
19:02 Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu
19:01 Zonguldak dergileri toplandığı için intihara kalkıştı
19:01 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
19:01 112 ebabil gökyüzüne bırakıldı
19:01 Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü adliyede (2)
19:00 Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu