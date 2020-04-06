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Toroslar'da online terapi hizmeti sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin alanında uzman psikologları, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bireysel görüşmelerini online olarak devam ettiriyor.

06.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:29
Toroslar'da online terapi hizmeti sürüyor
Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin alanında uzman psikologları, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bireysel görüşmelerini online olarak devam ettiriyor.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesiyle birlikte online hizmet vermeye başlayan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli psikologlar, günde 150 kişinin çağrısına cevap veriyor. Kovid-19 sebebiyle en fazla arama ise kaygı bozukluğu şikayetini ileten ve yaşadığı aşırı kaygıdan dolayı hijyeni takıntı haline getiren vatandaşlardan geldi. Özellikle evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan 60 yaş üstü ile 20 yaş altı bireyler, haftanın her günü 0543 280 25 33 numaralı telefondan psikologlarla görüşerek pandemi sonucu oluşan kaygı ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili ücretsiz destek alabiliyor. Vatandaşlarla telefonla veya görüntülü görüşen psikologlar, panik ile hareket etmek değil, sakin ve bilinçli bir şekilde hastalığa karşı önlemler almanın önemini anlatırken, bu süreç içerisinde evde yapılabilecek aile içi sosyal aktivitelerle ilgili de öneriler de bulunuyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi amacıyla belediye olarak uzman psikologlar eşliğinde vatandaşlara online terapi hizmeti sunduklarını söyledi. Yılmaz, "Yeter ki sizler evlerinizde kalın, bizler, sizlere bir telefon kadar yakınız. Yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının sadece fizyolojik değil, korku ve kaygıdan dolayı ruhsal sağlığa da etkileri olduğu görülmekte. Salgın tehdidine karşı sürdürdüğümüz mücadelenin bir diğer ayağı da vatandaşlarımıza sunduğumuz online psikolojik destek. Bu nedenle tedbir ve önleyici çalışmalarımız kapsamında Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizin yürüttüğü bireysel danışma görüşmelerini online terapi olarak devam ettiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak yürüttüğümüz çalışmalara ara vermiyoruz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Mersin, Güncel
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