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Toroslar'da online toplantı dönemi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

30.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:11
Toroslar'da online toplantı dönemi
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs, Toroslar, Ekonomi

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