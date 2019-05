Toroslar'da Ramazan eğlencelerine yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi'nin her gün bir mahallede kurduğu Ramazan Panayırı ve iftar sofrası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocuklar, Ramazan eğlencelerinde keyifli anlar yaşıyor.Toroslar Belediyesi'nin Ramazan Panayırı'nın, Ramazan'ın manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi olduğu belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince her gün bir mahallede düzenlenen iftar sofrası ve geleneksel Ramazan eğlencelerinin, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladığı ifade edildi.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık, Alsancak ve Demirtaş Mahallelerinde devam eden Ramazan Panayırı'nda, vatandaşlarla ve özellikle çocuklarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşlarla aynı sofrada iftarını açan Başkan Yılmaz, gönül sofralarına katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, Ramazan ayını tüm güzellikleriyle birlik ve beraberlik içerisinde idrak ettiklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Yılmaz, Ramazan ayında yaşanan kardeşlik ve dayanışmanın artarak devam etmesini diledi.Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile özellikle çocukların hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istediklerini kaydeden Yılmaz, çocukların bu programlarda hoşça vakit geçirdiklerini ve eğlendiklerini belirterek, "Gönül soframızda birlikteliği, coşkuyu, sevgiyi ve saygıyı görüyoruz. Her gün farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşuyor ve kucaklaşıyoruz. Burada sadece iftar açmak değil, birlik ve beraberliği yaşıyoruz. İnşallah bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz" dedi.İftarın ardından semazen gösterisi eşliğinde sunulan tasavvuf musikisi, Karagöz-Hacivat, tahta bacak ve animasyon gösterileri de görsel bir şölene dönüştü. Çocukların kahkahaya boğulduğu etkinliklerin sonunda Başkanı Yılmaz, 'Sev Kardeşim' şarkısında sahneye çıkarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.Programda çocuklara ayrıca, pamuk şeker, elma şekeri, patlamış mısır da ikram edildi. - MERSİN Atsız Afşın Yılmaz