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Toroslar'da sağanak yağış ve fırtınaya mücadele sürüyor

Toroslar'da sağanak yağış ve fırtınaya mücadele sürüyorMersin'de Toroslar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından oluşabilecek sel ile fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

06.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:54
'da sağanak yağış ve fırtınaya mücadele sürüyor
'de Toroslar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından oluşabilecek sel ile fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.
Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından oluşturulan kriz masasında ekipler, ilçe genelinde olası sel, ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutmak için iş makineleriyle birlikte gece gündüz görev başında hazır bekleyecek. Ekipler aynı zamanda yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına da devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan gelebilecek taleplere cevap verebilmek amacıyla ekiplerin sahada her an hazır olduğunu kaydederek; "Mersinli hemşerilerimizden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Biz de gerekli önlemleri aldık. Belediye olarak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı bekliyoruz" dedi. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak ekiplere ulaşabilir.
Toroslar'da sağanak yağış ve fırtınaya mücadele sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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