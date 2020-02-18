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Toroslar'da şehitler için mevlid okutuldu

Toroslar ilçesinde şehitler için mevlid okutuldu.

18.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:46Toroslar'da şehitler için mevlid okutuldu
ilçesinde şehitler için mevlid okutuldu.
Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında 'ın ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Veysi Kakı ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Halil Karakoç için Yunus Emre Kültür Merkezi'nde mevlid programı düzenlendi.
Şehit yakınlarının da yer aldığı programında Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatan savunmasında canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri asla unutmayacaklarını ifade etti.
Programa Mersin Valisi Ali İhsan Su da katıldı.

Toroslar, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

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