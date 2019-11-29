Haberler » Güncel » Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor - Haber

Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor

Toroslar Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve onarım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

29.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:15Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor
Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve onarım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz gibi altyapı çalışmaları sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda çalışmalar gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Tozkoparan ve Zeki Ayan mahallelerinde sıcak karışım asfalt serimi ve yol bakımı yaptı.

"İlçemizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla hizmetlerimizi geniş bir yelpazede sürdürüyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ulaşıma çok önem veriyoruz. İlçemizde alternatif yollar açmanın yanında deforme olan yollarımızda da kilit parke, asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışıyoruz. Şu an belli noktalarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yollarımıza da en kısa zamanda müdahale ederek vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Amacımız hemşerilerimizin yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü
13:42 flaş
13:41 Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"
13:41 Samsun carrefoursa ve tog işbirliğinde samsun'daki öğrencilere kırtasiye desteği
13:37 Ankara, Marka Buluşmalarına ev sahipliği yapıyor
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:30 Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
29.11.2019 13:44:17