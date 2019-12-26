Haberler » Güncel » Toroslar'da 'Uygulama İmar Planı' masaya yatırıldı - Haber

Toroslar'da 'Uygulama İmar Planı' masaya yatırıldı

Toroslar Belediyesi'nin başlattığı '1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı' süreci meslek odalarının katılımıyla devam ediyor.

26.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:31 Toroslar'da 'Uygulama İmar Planı' masaya yatırıldı
Belediyesi'nin başlattığı '1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı' süreci meslek odalarının katılımıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kent paydaşlarıyla bir araya gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, plan yapım sürecinde meslek odalarının görüş ve önerilerini aldı.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mimarlar, elektrik mühendisleri ve kimya mühendisleri odaları ile şehir plancıları il temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, Toroslar'ın geleceğini etkileyecek ve kentsel dokusunu koruyacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan '1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı' doğrultusunda 'Toroslar 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı' çalışmalarına başlayan Toroslar Belediyesi, bu süreci katılımcı belediyecilik anlayışla sürdürüyor.

"Toroslar'ın planlı büyümesi önceliğimiz"

Önceliklerinin Toroslar'ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi ve gelişmesi olduğunu kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, plan hazırlanırken kent paydaşlarının fikirlerini de aldıklarını söyledi. "İmar planı sürecini katılımcı belediyecilik anlayışla sürdüreceğiz" diyen Yılmaz, "Yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir ve şeffaf olmasına gayret ediyoruz. Bu plan doğrultusunda Toroslar'ın çehresini değiştirmeyi ve ilçemize vizyon katmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36   Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir" - Haber
18:34   Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:34   Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi - Haber
18:34   Memur-Sen'den Başkan Şahin'e ziyaret - Haber
18:33   2 milyon oyuncak incelendi; yeni düzenleme geldi - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:36:47