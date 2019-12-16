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Toroslar'da yeşil alanlar güzelleşiyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanların her mevsimde güzel görünümü ve bakımlı olması için çalışmalarını sürdürüyor.

16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:25Toroslar'da yeşil alanlar güzelleşiyor
'in merkez ilçe Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanların her mevsimde güzel görünümü ve bakımlı olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korukent Mahallesi'nde bulunan trafik eğitim parkında çim biçme, Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Hakan Arslandaş Parkı'nda budama çalışması yaparken Akbelen Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Aşkın Özdemir Parkı'nda ise bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Daha yeşil, güzel ve temiz bir Toroslar hedefiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımıza kaliteli hizmet sunmak ve modern görünümünü sağlamak amacıyla çalışmalar yaparken bu kapsamda da park ve yeşil alanlarımızın bakımlı olmasına önem veriyoruz. Çünkü bir şehre, bir ilçeye zenginlik katan doğal ortamlarıdır. Biz de bu anlayışla yeşil alanlarımızı koruyor ve ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımıza her mevsimde rahatlıkla kullanabileceği, temiz hava alabilecekleri alanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Çukurova, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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