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Toroslar'da yol bakım ve onarımları devam ediyor

Toroslar Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına Akbelen Mahallesinde devam ediyor.

17.10.2019 12:49Toroslar'da yol bakım ve onarımları devam ediyor
Toroslar Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına Akbelen Mahallesinde devam ediyor. Çalışmaların, ilçenin tamamında aralıksız süreceği bildirildi.

Toroslar Belediyesi, yol bakım ve onarım hizmetlerini ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akbelen Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, yolların daha konforlu ve güvenli olmasıdır. Mahalle muhtarlarımız ve halkımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak tespit edilen bozuk ve yıpranmış yollarda yenileme çalışması yapıyoruz. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. İlçemizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda ulaşım ağını rahatlatan alternatif yolları imara açarak stabilize çalışmaları yaptıklarını ve vatandaşların kullanımına uygun hale getirdiklerini de söyledi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Akbelen, Güncel

Kaynak: İHA

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