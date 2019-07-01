01.07.2019 14:18
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Toroslar'da yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor

Toroslar

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yağışlar nedeniyle yol bozulmalarının önüne geçebilmek amacıyla Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru döşeme çalışması yaptı.

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yağışlar nedeniyle yol bozulmalarının önüne geçebilmek amacıyla Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru Döşeme çalışması yaptı.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlı havalarda Su birikintileri nedeniyle oluşabilecek yol bozulmaları ve çamur oluşumlarını önlemek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru döşeme çalışması yaptı.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bir kentin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergesi, ulaşım ağının kaliteli ve kesintisiz olmasıdır. Bu düşünceden yola çıkarak ilçemizin ulaşım ağını istediğimiz seviyeye yükseltmek için mahallelerimizdeki yol çalışmalarını hızlandırdık. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında ulaşımdan kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için eksiklikleri belli bir program dahilinde gideriyoruz. Daha yaşanılabilir bir Toroslar hedefiyle çıktığımız yolda vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri tek tek yerine getireceğiz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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