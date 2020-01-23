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Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toroslar'ın Giden Gelmez Dağları'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

23.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:08Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği
'nın ilçesinde 'ın Giden Gelmez Dağları'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatına sahip çıkmak gerektiğini belirtti.
Bölgede 60 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını kaydeden Kamil, "Özellikle yaban keçilerinin yiyecek sıkıntılarını gidermek için kış yenilemesini yaptık. Ot, lahana ve diğer meyvelerden oluşan besi sepeti oluşturduk. hayatına sahip çıkmamız lazım. Sağlıklı habitatlar ile yaban hayvanlarını gelecek nesillere aktarma içindeyiz. Yaban hayatını korumak sadece bizlerin değil hepimizin görevidir." dedi.
Etkinliğe Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da katıldı.

Toroslar, Antalya, Akseki, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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