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Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü

Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'ın 'Mobil sayaç test cihazı' projesi 'Başarı ödülü'ne layık görüldü.

24.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:23 Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'a başarı ödülü
Enerjisa dağıtım şirketlerinden EDAŞ ve AYEDAŞ'ın 'Mobil sayaç test cihazı' projesi 'Başarı ödülü'ne layık görüldü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla geliştiren Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, Epdk Ar-Ge fonu desteği ile gerçekleştirdiği 'Mobil sayaç test cihazı' projesi ile 'Başarı ödülü'nün sahibi oldu. Başarı ödülü, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş tarafından,

Epdk koordinatörlüğünde Elder ve Gazbir tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Ar-Ge çalıştayında şirket temsilcilerine takdim etti.

'Mobil sayaç test cihazı' ile yerinde sorun tespiti

Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ'ın hizmet bölgesinde bulunan, hatalı ölçüm yapan elektronik sayaçların sahada tespitinin yapılması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması amacıyla hayata geçirdi 'Mobil sayaç test cihazı', birçok sorunun tespitine yardımcı oluyor. Proje sayesinde hatalı ölçüm yapan sayaçlar sökülmeden yerinde test edilerek hem sayaç test çalışmalarını daha kısa sürede ve daha verimli olarak gerçekleştiriyor hem de değişim sırasındaki enerji kesintilerinin önüne geçilmiş oluyor. - MERSİN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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