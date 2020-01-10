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Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ ekiplerinin, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

10.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:25Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor
EDAŞ ekiplerinin, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği , , Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ile merkezi kontrol ve kumanda sistemi SCADA'nın kurulumlarını sağlayan Toroslar EDAŞ, hava koşulları yüzünden hizmet devamlılığının aksamaması için var gücüyle çalışıyor.

Toroslar EDAŞ'ın zorlu kış şartlarına karşı aldığı önlemler bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirildi, şebekeye yapılan devamlı bakımlar ile yenilenme ihtiyacı olan yerlerde yatırım çalışmaları yapıldı.

Afete karşı drone desteği

Sektörde yenilikçi projeler ile fark oluşturan Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam edecek bakım ve onarım çalışmaları için yeni teknolojileri sahaya taşıyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, hem bakım sürecinde hem de olası afet durumunda kullanılmak üzere toplam 11 adet drone alımı tamamlandı. Olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda afet malzeme stoğu hazırlandı. Kar yağışının yoğun olması beklenen bölgelerde kullanılmak üzere mevcutta bulunan 2 adet paletli kar aracına destek olarak 3 adet paletli kar aracı alınarak kullanılmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükü problemini çözmek için de 200 adet buz yükü aparatı alımı gerçekleştirildi.

SCADA ile uzaktan müdahale

Toroslar EDAŞ tarafından 'merkezi kontrol ve kumanda sistemi' olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebiliyor. Mevcutta bulunan SCADA sistemine 2019 yılında 60 merkez ilave eden Toroslar EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükünün uzaktan görülmesini sağlayan 'Trafo SCADA' sistemini 500 merkezine kurdu.

Bölgesindeki 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Toroslar EDAŞ saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken, 24 saat aralıksız görevde kalarak arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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