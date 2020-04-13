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Toroslar'ın 40 yıllık çobanının bitmek bilmeyen meslek aşkı

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde çobanlıkta 40 yılı geride bırakan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar, mesleğinin zorluklarına aşkla göğüs geriyor.

13.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:08
Toroslar'ın 40 yıllık çobanının bitmek bilmeyen meslek aşkı
Konya 'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde çobanlıkta 40 yılı geride bırakan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar , mesleğinin zorluklarına aşkla göğüs geriyor.
Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Hadim ilçesinde, genç nüfusun azalmasıyla çobanlık yapanların sayısı da oldukça azaldı.
Hadim'in kırsal mahallesi Avşar'da yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar, geçimini babasından öğrendiği mesleğiyle sürdüren "en tecrübeli çobanlar" arasında gösteriliyor.
Yaklaşık 350 keçinin barındığı ağıldan sabahın erken saatlerinde yaylanın yolunu tutan Avcılar, gün sonuna kadar doğada hayvanları otlatıyor.
Avcılar, kurt ve domuz saldırısına karşın sürüsünü 5 köpeğiyle korumaya çalışıyor. Göksu Deresi'nin çevresinde ve yer yer yüksek kesimlerde hayvanları otlatan Avcılar, tüm zorluklara meslek aşkıyla göğüs geriyor.
"Şimdiki gençler buna heves etmiyor"
Avcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyvecilik ve hayvancılığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Doğduğu günden beri yaşadığı topraklardan ayrılmadığını anlatan Avcılar, şöyle konuştu:
"Babamızdan kalan mesleğimiz gereği devamlı dağlardayız. Başkasına ait 350 keçiyi güdüyorum. Bu sürünün maaşlı çobanıyım. İçinden, gönülden gelmese bu işi yapamazsın. Sabahtan akşam kadar yaylalarda, dere kenarlarında hayvanlarla iç içeyim. Baharın gelmesiyle doğa yeşerdi. Keçilerin de doğum zamanı başladı. Şimdiki gençler buna heves etmiyor. Tabii kurt ve domuz tehlikesi de var. 5 çocuğum var, hepsi başka yerlerde çalışıyor ama bu buraya heves etmiyorlar. 'Gelin buraya' diyorum ama yanaşmıyorlar. Gıdamızı kendi ellerimizle yapıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağı yapıyoruz, komşulara da satıyoruz. Bölgede benim yaşımda çoban yok. 'Toroslar'ın en eski çobanı benim' diyebilirim. Severek yaparsan hiçbir zorlukla karşılaşmazsın. Kışın ahırda besliyorduk. Allah'a şükür bahar geldi, ortalık yeşerdi."
Avcılar, doğada bulunmasının sağlığına önemli katkı sağladığını belirterek, bugüne kadar ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Toroslar, Avcılar, Konya, Hadim, Güncel
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