Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toroslar'ın 40 yıllık çobanının bitmek bilmeyen meslek aşkı - KONYA

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde çobanlıkta 40 yılı geride bırakan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar, mesleğinin zorluklarına aşkla göğüs geriyor.

13.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:28
Konya 'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde çobanlıkta 40 yılı geride bırakan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar , mesleğinin zorluklarına aşkla göğüs geriyor.
Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Hadim ilçesinde, genç nüfusun azalmasıyla çobanlık yapanların sayısı da oldukça azaldı.
Hadim'in kırsal mahallesi Avşar'da yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Avcılar, geçimini babasından öğrendiği mesleğiyle sürdüren "en tecrübeli çobanlar" arasında gösteriliyor.
Yaklaşık 350 keçinin barındığı ağıldan sabahın erken saatlerinde yaylanın yolunu tutan Avcılar, gün sonuna kadar doğada hayvanları otlatıyor.
Avcılar, kurt ve domuz saldırısına karşın sürüsünü 5 köpeğiyle korumaya çalışıyor. Göksu Deresi'nin çevresinde ve yer yer yüksek kesimlerde hayvanları otlatan Avcılar, tüm zorluklara meslek aşkıyla göğüs geriyor.
"Şimdiki gençler buna heves etmiyor"
Avcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyvecilik ve hayvancılığın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Doğduğu günden beri yaşadığı topraklardan ayrılmadığını anlatan Avcılar, şöyle konuştu:
"Babamızdan kalan mesleğimiz gereği devamlı dağlardayız. Başkasına ait 350 keçiyi güdüyorum. Bu sürünün maaşlı çobanıyım. İçinden, gönülden gelmese bu işi yapamazsın. Sabahtan akşam kadar yaylalarda, dere kenarlarında hayvanlarla iç içeyim. Baharın gelmesiyle doğa yeşerdi. Keçilerin de doğum zamanı başladı. Şimdiki gençler buna heves etmiyor. Tabii kurt ve domuz tehlikesi de var. 5 çocuğum var, hepsi başka yerlerde çalışıyor ama bu buraya heves etmiyorlar. 'Gelin buraya' diyorum ama yanaşmıyorlar. Gıdamızı kendi ellerimizle yapıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağı yapıyoruz, komşulara da satıyoruz. Bölgede benim yaşımda çoban yok. 'Toroslar'ın en eski çobanı benim' diyebilirim. Severek yaparsan hiçbir zorlukla karşılaşmazsın. Kışın ahırda besliyorduk. Allah'a şükür bahar geldi, ortalık yeşerdi."
Avcılar, doğada bulunmasının sağlığına önemli katkı sağladığını belirterek, bugüne kadar ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını vurguladı. Toroslar’ın 40 yıllık çobanının bitmek bilmeyen meslek aşkı - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Toroslar, Avcılar, Hadim, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Toroslar'ın 40 yıllık çobanının bitmek bilmeyen meslek aşkı - KONYA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:45: Sağlık ocağı çalışanlarına moral konseri - Haber 13:45: Milli Dayanışma Kampanyası'na mesaj gönderemeyince zabıtadan destek aldı - Haber 13:45: Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 13:43: Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı - Haber 13:42: Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler