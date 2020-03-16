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Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti

Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyete gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle bireysel danışan randevularına ara vererek online terapiye başladı.

16.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:49
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online terapiye geçti
Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyete gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle bireysel danışan randevularına ara vererek online terapiye başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman psikologların ücretsiz hizmet verdiği Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs hastalığının atlatılma süresince online terapi ile vatandaşlara hizmet verecek. Kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çeken merkezdeki uzman ekip, çalışmalarına online devam ederken, korona virüsle ilgili bilgiler verip yapılması gerekenlerle ilgili uyarılarda da bulunuyor.

Online terapide bulunmak isteyen vatandaşlar, 0543 280 25 33 numaralı telefondan uzmanlarla görüşerek iletişime geçebiliyor.

"Her zaman yanınızdayız"

Hizmette kalite anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknolojiyi yakından takip ederek çağın gerekliliklerine ayak uydurduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs ülkemizde de korkuya neden olan bir hastalık haline geldi. Bu nedenle tedbir ve önleyici çalışmalarımız kapsamında Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizin yürüttüğü bireysel danışma görüşmelerini online terapi olarak devam ettiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak yürüttüğümüz çalışmalara ara vermiyoruz. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Toroslar, Güncel

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