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Toroslar Kar Festivali'ne doğru

Mersin'de kentin yüksek kesimlerinde ilk kez düzenlenecek Toroslar Kar Festivali'nde hazırlıklar sürüyor.

23.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:16Toroslar Kar Festivali'ne doğru
'de kentin yüksek kesimlerinde ilk kez düzenlenecek Kar Festivali'nde hazırlıklar sürüyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylasında 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Torosların zirvesinde yapılacak organizasyon hakkında ekiplerden bilgi alan Yılmaz, ilçenin festivalle kış turizminde pay almaya başlayacağını kaydetti.
Festival kapsamında kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam, snowboard ve yamaç paraşütü etkinliklerinin yanı sıra konser ve animasyon gösterileri de yer alacak.
Bölgedeki yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği stantların kurulacağı festival, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Toroslar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek şampiyonada, 6 erkek ve 5 kadın takımından 44 sporcu mücadele edecek.
Festivalin açılışının ardından grup maçlarıyla başlayacak şampiyonanın final karşılaşmaları, 26 Ocak'ta oynanacak. Belediye tarafından dereceye giren ilk 4 takıma toplamda 20 bin lira para ödülü verilecek.
Şampiyonada dereceye giren takımlar, nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı da kazanacak.

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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