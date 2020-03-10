Toroslar zabıtası, fiyat etiketi konusunda bilgilendirildi
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, düzenlenen seminerle fiyat etiketinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirildi.
10.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:32
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, düzenlenen seminerle fiyat etiketinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirildi.
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, malın ayırıcı özelliği, üretim yeri, satış ve birim fiyatı ile tarihine ilişkin konulara değinildi. Sunumunda; etiket, tarife ve fiyat listelerine dair ayrıntılı bilgiler veren Mersin Ticaret İl Müdürlüğünde görevli denetimden sorumlu mühendis Halide Nurhayat Küçük, üretim yeri Türkiye olan ürünlerde yerli üretim logosunun bulunması gerektiğine de dikkat çekti.
"Halkımızın huzuru için çalışıyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hizmet kalitesinin verim ve niteliğini yükseltmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine önem verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Belediye olarak tüm personelimizle birlikte halkımızın istek ve taleplerini çözmek, onların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarını titizlikle takip ettiğim Zabıta Müdürlüğü personelimiz de ilçemizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN
Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, malın ayırıcı özelliği, üretim yeri, satış ve birim fiyatı ile tarihine ilişkin konulara değinildi. Sunumunda; etiket, tarife ve fiyat listelerine dair ayrıntılı bilgiler veren Mersin Ticaret İl Müdürlüğünde görevli denetimden sorumlu mühendis Halide Nurhayat Küçük, üretim yeri Türkiye olan ürünlerde yerli üretim logosunun bulunması gerektiğine de dikkat çekti.
"Halkımızın huzuru için çalışıyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hizmet kalitesinin verim ve niteliğini yükseltmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine önem verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Belediye olarak tüm personelimizle birlikte halkımızın istek ve taleplerini çözmek, onların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarını titizlikle takip ettiğim Zabıta Müdürlüğü personelimiz de ilçemizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Toroslar zabıtası, fiyat etiketi konusunda bilgilendirildi
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel
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