Toroslar zabıtasından kaldırım işgali denetimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yol ve kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetim yaptı.



Zabıta ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezdi. Kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahiplerinin yanı sıra engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sahipleri de uyarıldı. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan seyyar tabelalar da kaldırıldı. Ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnaflara cezai işlem uygulanacağının da bilgisini verdi.Kaldırım işgali konusunda hassasiyetini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha huzurlu bir Toroslar'da yaşamalarını istediğini ve hiç kimsenin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu tür denetimleri önemsediklerini ifade etti. Zabıta ekiplerinin denetimleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini yapabilmeleri için yaptığını ve esnafları da mağdur etmeden gerektiği şekilde kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılarda bulunulduğunu belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımıza rahat ve huzurlu bir ortam sağlayabilmek için bu tür denetimler yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda özverili olan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA